В Конаково откроется музей сыроделия

В 2021 году на предприятии при финансовой поддержке из областного бюджета планируется открыть музей сыроделия имени Н.В. Верещагина. Уже сейчас завод принимает туристические группы, для которых организуют экскурсии на действующее производство, дегустацию продукции.

Компания «Молоко» производит порядка 60 тонн сыра ежегодно под собственной торговой маркой «Верещагин». В создании продукции используется фермерское молоко, а также французские ферменты и закваски от мировых лидеров отрасли. В настоящее время компания производит и реализует 12 видов оригинальных, твёрдых, полутвёрдых и рассольных сыров, которые получают из коровьего и козьего молока.

В 2020 году на 27-й международной выставке «Продэкспо» сыры Конаковского завода «Едимоновский козий» и «Шанклиш» завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в номинации «Лучший продукт России».