В Дубне завершился пробег памяти академика Векслера

Замечательной дубненской традиции уже более полувека. В этом году забег проводился в 52-й раз! Организаторами выступили Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, Администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.

Все желающие могли выбрать дистанцию по силам и пробежать 1, 4 или 8 километров в Институтской части города, в том числе по набережной Волги.

На церемонии открытия поприветствовал дубненцев и гостей нашего города, пожелал удачи и личных достижений. Приятно, что на всем пути любителей бега подбадривают болельщики. Такая поддержка действительно добавляет сил.

Победителей ждали заслуженные награды, а проигравших в любом случае нет: настроение у всех хорошее, а собственные рекорды у каждого впереди.