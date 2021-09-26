В Дубне завершился пробег памяти академика Векслера

воскресенье, 26 сентября 2021 | 19:20    
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Сегодня, 26 сентября в воскресенье, в Дубне состоялся легкоатлетический пробег памяти академика Владимира Иосифовича Векслера. Каждый год в осеннем спортивном празднике с удовольствием участвуют и начинающие и опытные бегуны из разных регионов России.

Замечательной дубненской традиции уже более полувека. В этом году забег проводился в 52-й раз! Организаторами выступили Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, Администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.

Все желающие могли выбрать дистанцию по силам и пробежать 1, 4 или 8 километров в Институтской части города, в том числе по набережной Волги.

На церемонии открытия поприветствовал дубненцев и гостей нашего города, пожелал удачи и личных достижений. Приятно, что на всем пути любителей бега подбадривают болельщики. Такая поддержка действительно добавляет сил.

Победителей ждали заслуженные награды, а проигравших в любом случае нет: настроение у всех хорошее, а собственные рекорды у каждого впереди.

Тэги: 
соревнования
бег
ОИЯИ
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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