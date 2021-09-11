В Дубне стартует Международный круглый стол по развитию прикладных исследований и инноваций в рамках мегасайенс-проекта «Комплекс NICA»

Круглый стол нацелен на информирование широкой научной общественности о новых возможностях комплекса NICA для прикладных исследований с использованием пучков ускоренных ионов в задачах современной биологии и медицины, радиационной стойкости полупроводниковых устройств, радиационного материаловедения, развития новых технологий для ядерной энергетики. Одной из ключевых задач мероприятия является определение интереса научного сообщества к организации международной программы пользователей создаваемого ускорительного комплекса в части прикладных исследований по указанным направлениям.

В рамках программы Круглого стола прозвучат доклады признанных на мировой арене ученых в соответствующих областях исследований и сообщения научных групп ОИЯИ о предлагаемых направлениях работ. Будет представлена информация о перспективах и видении развития инноваций на комплексе NICA и в ОИЯИ в целом. Среди планирующих принять участие в работе Круглого стола — представители научных, образовательных, промышленных и коммерческих организаций России, США, Германии, Японии, Италии, Чехии, Болгарии, Молдовы, Беларуси, Австралии, Бельгии, Южной Африки, Узбекистана. В завершении каждого из двух дней мероприятия будут организованы тематические дискуссионные площадки по наиболее актуальным вопросам, связанным с потребностями потенциальных пользователей создаваемых каналов транспортировки ионных пучков для прикладных исследований.

В центре внимания участников Круглого стола будут возможные механизмы сотрудничества потенциальных партнерских организаций с проектом NICA, создающие условия для реализации совместных инициатив и выработки стратегий инновационного развития ускорительного комплекса в направлении прикладных исследований.

Мероприятие открыто для широкой научной общественности, представителей промышленных, образовательных и коммерческих организаций, а также для студентов и молодых ученых.

Веб-сайт Круглого стола: https://indico.jinr.ru/e/nica_round_table_2021

Контактная информация Оргкомитета:

Белов Олег Валерьевич — ученый секретарь Круглого стола

E-mail: dem@jinr.ru

Тел.: +7 (496) 216-28-47

NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) – это новый ускорительный комплекс, создаваемый на базе Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. Помимо задач фундаментальной физики в рамках проекта NICA осуществляется создание специализированных каналов транспортировки пучков заряженных частиц для прикладных исследований в области наук о жизни, радиационного материаловедения, развития передовых технологий ядерной энергетики.