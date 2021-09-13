В Дубне состоится пробег памяти академика В. И. Векслера

Принять участие в мероприятии могут не только опытные спортсмены, но и начинающие бегуны. На выбор участников три дистанции — 1, 4 и 8 км. Участие в любой из них абсолютно бесплатное.

Для спортсменов организаторы подготовили призы и подарки, горячий чай и ничем незаменимое общение любителей бега.

Регистрация участников 26 сентября с 9.00 по адресу: г. Дубна, ул. Строителей, д.1 (Доме физкультуры ОИЯИ).

Старт на дистанцию 1 км от плавательного бассейна "Архимед" в 11.00, на дистанции 4 и 8 км – в 11:30.

* Организаторами пробега являются Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, Администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.