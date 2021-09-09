В Дубне проведено профилактическое мероприятие «Технический контроль – Юридическое лицо»

четверг, 09 сентября 2021 | 12:16    
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В целях снижения уровня аварийности на транспортных средствах принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) на обслуживаемой территории городского округа Дубна 8 сентября 2021 года проведено профилактического мероприятие «Технический контроль – Юридическое лицо».

В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено более ста транспортных средств, выявлено 19 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, такие как: неисправное рулевое управление, неисправные внешние световые приборы, внесены в конструкцию транспортного средства изменения без разрешения ГИБДД.

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