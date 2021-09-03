В Дубне прошла акция памяти жертв трагедии в Беслане

Сегодня мемориальная акция состоялась и в Дубне рядом с городской администрацией. В память о жертвах терроризма зажгли свечи, почтили минутой молчания.

3 сентября мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех регионах нашей страны проходят разнообразные тематические мероприятия и митинги. Многие юные россияне впервые узнают о событиях в Буденновске и Первомайском, Буйнакске и Волгодонске, в театральном центре на Дубровке, о взрывах в питерском метро и жилых домах в Москве.