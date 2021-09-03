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В Дубне прошла акция памяти жертв трагедии в Беслане

пятница, 03 сентября 2021 | 15:28    
Новости
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Первого сентября 2004 года во время торжественной линейки чеченские боевики захватили здание местной школы и трое суток удерживали в ней заложников. Тогда погибли 314 человек, среди них 186 детей и 19 бойцов спецподразделений, более 780 были ранены.

Сегодня мемориальная акция состоялась и в Дубне рядом с городской администрацией. В память о жертвах терроризма зажгли свечи, почтили минутой молчания.

3 сентября мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех регионах нашей страны проходят разнообразные тематические мероприятия и митинги. Многие юные россияне впервые узнают о событиях в Буденновске и Первомайском, Буйнакске и Волгодонске, в театральном центре на Дубровке, о взрывах в питерском метро и жилых домах в Москве.

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