В Дубне началась вакцинация от гриппа!

Это мероприятие является особенно важным, потому что предстоящий подъём сезонной заболеваемости 2021–2022 гг. имеет свои особенности. Защитить себя от гриппа именно сейчас — важная задача. Для вакцинации используется российская вакцина Совигрипп.

Для удобства жителей наукограда, вакцинация будет производиться круглосуточно:

с 8.00 до 15.30 вакцинацию можно пройти в прививочном кабинете в поликлинике МСЧ №9, без предварительной записи.

с16.00 до 8.00 следующего дня привиться можно в приёмном отделении МСЧ.

Перед вакцинированием обязательно будет произведён осмотр врачом-терапевтом. Промежуток между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен быть не меньше месяца. Если вы уже прошли первый курс вакцинации от коронавируса и планируете провести ревакцинацию, то мы советуем сначала привиться от гриппа, а потом через месяц приходить на ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, кроме беременных женщин – им необходимо обратиться в поликлинику. Дети проходят вакцинацию в детских садах и школах.