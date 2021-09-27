В Дубне началась вакцинация от гриппа!

понедельник, 27 сентября 2021 | 12:05    
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Для вакцинации используется российская вакцина Совигрипп.

Это мероприятие является особенно важным, потому что предстоящий подъём сезонной заболеваемости 2021–2022 гг. имеет свои особенности. Защитить себя от гриппа именно сейчас — важная задача. Для вакцинации используется российская вакцина Совигрипп.

Для удобства жителей наукограда, вакцинация будет производиться круглосуточно:

  • с 8.00 до 15.30 вакцинацию можно  пройти в прививочном кабинете в поликлинике МСЧ №9, без предварительной записи.
  • с16.00 до 8.00 следующего дня привиться можно в приёмном отделении МСЧ.

Перед вакцинированием обязательно будет произведён осмотр врачом-терапевтом. Промежуток между вакцинацией от гриппа и  коронавируса должен быть не меньше месяца. Если вы уже прошли первый  курс вакцинации от коронавируса  и планируете провести ревакцинацию, то мы советуем сначала привиться от гриппа, а  потом через месяц приходить на ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, кроме беременных женщин – им необходимо обратиться в поликлинику. Дети проходят вакцинацию в детских садах и школах.

Тэги: 
грипп
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Опубликовал:
Любовь Майорова
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