В Дирекции развития наукограда Дубна разработан проект велосипедного маршрута «Дубненская кругосветка»

вторник, 28 сентября 2021 | 17:46    
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Как сообщил глава Дубны Сергей Куликов, общая протяженность велосипедного маршрута составит 50 км.

Из них 30 км – I и II очередь,и еще 20 км - III и IV очередь. В том числе 9,5 и 3,3 км, соответственно, – в городской среде, 3,6 и 6,3 км – вдоль автомобильных дорог, 16,9 и 10,4 км – по территории парков, лесопарков, зеленых зон.

Проектом предусмотрено строительство велодорожек, велопарковок, размещение на маршруте станций подкачки шин, информационных стендов, элементов благоустройства и освещения, - говорится в сообщении главы.

Реализация "Дубненской кругосветки" позволит соединить веломаршрут наукограда с велотрассой «Москва - Санкт-Петербург» со стороны Дмитровского шоссе.

Тэги: 
благоустройство
спорт
Источник:
Телеканал «Дубна».
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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