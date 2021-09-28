В Дирекции развития наукограда Дубна разработан проект велосипедного маршрута «Дубненская кругосветка»

Из них 30 км – I и II очередь,и еще 20 км - III и IV очередь. В том числе 9,5 и 3,3 км, соответственно, – в городской среде, 3,6 и 6,3 км – вдоль автомобильных дорог, 16,9 и 10,4 км – по территории парков, лесопарков, зеленых зон.

Проектом предусмотрено строительство велодорожек, велопарковок, размещение на маршруте станций подкачки шин, информационных стендов, элементов благоустройства и освещения, - говорится в сообщении главы.

Реализация "Дубненской кругосветки" позволит соединить веломаршрут наукограда с велотрассой «Москва - Санкт-Петербург» со стороны Дмитровского шоссе.