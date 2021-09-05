В центре национальных культур отметили юбилей Дубны

С первых же дней после создания Объединенного института ядерных исследований в Дубне живут и работают специалисты из разных регионов и государств. В наукоград приезжают многочисленные зарубежные делегации. Среди резидентов особой экономической зоны есть компании с иностранным участием. В университете «Дубна» учатся студенты разных национальностей.

Нельзя не отметить значительную роль Центра национальных культур под руководством Лилии Владимировны Алексеевой для укрепления дружбы, взаимного уважения и культурного обмена. Многочисленные фестивали, выставки, конкурсы, просветительские проекты в области национальной политики и культуры помогают представителям разных народов лучше узнавать друг друга.