В 2022 году на Московском море может появиться новый порт

Надо отметить, что Речной порт в Завидово является уникальным проектом. Он находится в устье реки Шоша. В этом году, если быть точнее, в октябре месяца, будет сформирован канал для захода из устья Шоши в порт. В следующем году планируем его уже открыть. Он соединит водные маршруты Твери, Конаково, Ярославской области. Также будет возможность путешествовать водным транспортом до Астрахани, Санкт-Петербурга, – поделился информацией губернатор.