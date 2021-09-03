В 2022 году на Московском море может появиться новый порт

пятница, 03 сентября 2021 | 11:28
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В Твери прошел очередной прямой эфир с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь. В том числе он отметил, что работы по развитие Завидовского речного порта ведутся с опережением графика.
Надо отметить, что Речной порт в Завидово является уникальным проектом. Он находится в устье реки Шоша. В этом году, если быть точнее, в октябре месяца, будет сформирован канал для захода из устья Шоши в порт. В следующем году планируем его уже открыть. Он соединит водные маршруты Твери, Конаково, Ярославской области. Также будет возможность путешествовать водным транспортом до Астрахани, Санкт-Петербурга, – поделился информацией губернатор.