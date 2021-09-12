Установление охранной зоны памятника природы «Клетинский бор»

воскресенье, 12 сентября 2021 | 14:52    
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10 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Одним из вопросов стало установление охранной зоны памятника природы «Клетинский бор» в Кимрском районе для защиты особо охраняемой природной территории от внешнего воздействия.

В связи с тем, что документы были подготовлены некачественно, вынесено замечание курирующему заместителю Председателя Правительства Тверской области и сотрудникам, задействованным в подготовке материалов. Игорь Руденя поручил в течение 10 дней доработать проект постановления и представить его для повторного рассмотрения региональным Правительством.

Памятник природы Клетинский бор находится на территории Титовского сельского поселения Кимрского района, его площадь составляет более 480 гектаров. 
Весной 2021 года утвержден паспорт Клетинского бора как особо охраняемой природной территории регионального значения. А это значит, что бор имеет научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

Утверждение границ охранной зоны позволит предупреждать и пресекать нарушения природоохранного законодательства на территории Клетинского бора.

Тэги: 
экология
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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