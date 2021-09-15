Установлен порядок прохождения военнослужащими Вооружённых сил РФ медицинских осмотров и диспансеризации

В военной части, где штатом не предусмотрено военно-медицинское подразделение, медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих проводятся военно-медицинскими организациями (подразделениями), к которым данная военная часть прикреплена на медицинское обеспечение по территориальному принципу.

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских организаций (подразделений) и (или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов или медицинского оборудования медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих проводятся выездной группой врачей-специалистов военно-медицинской организации (подразделения) либо в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения.

(Приказ министра обороны РФ от 20.05.2021 №285).