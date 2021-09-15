Установлен порядок прохождения военнослужащими Вооружённых сил РФ медицинских осмотров и диспансеризации

среда, 15 сентября 2021 | 09:43    
Новости
     1
Медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих проводятся в военно-медицинских организациях (подразделения).

В военной части, где штатом не предусмотрено военно-медицинское подразделение, медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих проводятся военно-медицинскими организациями (подразделениями), к которым данная военная часть прикреплена на медицинское обеспечение по территориальному принципу.

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских организаций (подразделений) и (или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов или медицинского оборудования медицинские осмотры и диспансеризация военнослужащих проводятся выездной группой врачей-специалистов военно-медицинской организации (подразделения) либо в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения.

(Приказ министра обороны РФ от 20.05.2021 №285).

Тэги: 
объявления
Читать Дубна.Ru в
08.09.2021 | 13:09   
Новости
    4
Сведения о военкоматах теперь онлайн
Новый информационный раздел о деятельности военных комиссариатов появился на портале госуслуг Московской области https...
объявления | Госуслуги
09.09.2021 | 14:42   
Новости
    1122
Активное долголетие: тренировки для памяти
Специалист КЦСОиР «Дубненский» в увлекательной форме проводит развивающие занятия для пожилых людей "Memory.Тренировка...
объявления | социум
10.09.2021 | 10:24   
Новости
    935
В Подмосковье активизирован контроль за применением ККТ на рынках и ярмарках
Создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, сокращение «теневого» оборота и, как следствие, повышение роста...
объявления | бизнесу | закон
10.09.2021 | 15:17   
Новости
    836
Активное долголетие: «Ходи, Подмосковье!»
В прекрасном празднике спорта «Областном фестивале скандинавской ходьбы для граждан пожилого возраста «Ходи,...
объявления
13.09.2021 | 12:16   
Новости
    916
Роспотребнадзор Московской области проведет «горячую линию» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции
Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в период с 13 сентября по 24 сентября 2021 года...
объявления | Роспотребнадзор