Уроженец города Кимры представит Россию на чемпионате мира по спортивной борьбе

Спортсмен рассказал, что предстоящий чемпионат для него станет особенным, поскольку это будет первый чемпионат мира во взрослой категории.

О ближайших соревнованиях предпочитаю много не думать, чтобы не перегореть. В данный момент я сосредоточен на отдыхе, стараюсь как можно больше гулять. Отдельное внимание уделяю психологическому состоянию, так как зачастую, именно оно выходит на первый план в таких важных соревнованиях.

Что касается тренировочного процесса, то он уже практически завершен, говорит Артур, и он в хорошей форме.

Проделанной работой я доволен. Чувствую себя достаточно хорошо во всех аспектах: как в физическом, так и в функциональном, и психологическом. На этом чемпионате мира я хочу показаться себя с лучшей стороны. Главное для меня - показать свою борьбу, свои навыки, продемонстрировать то, что у меня лучше всего получается, и тогда у меня будет шанс оказаться на высшей ступени пьедестала и завоевать золото чемпионата мира.

Если говорить о соперниках на предстоящем турнире, то уроженец Тверской области уверен, что здесь никаких сюрпризов не будет. Хотя, конечно, на чемпионате мира соберутся все сильнейшие борцы.