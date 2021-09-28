Уроженец города Кимры представит Россию на чемпионате мира по спортивной борьбе

Спортсмен рассказал, что предстоящий чемпионат для него станет особенным, поскольку это будет первый чемпионат мира во взрослой категории.
О ближайших соревнованиях предпочитаю много не думать, чтобы не перегореть. В данный момент я сосредоточен на отдыхе, стараюсь как можно больше гулять. Отдельное внимание уделяю психологическому состоянию, так как зачастую, именно оно выходит на первый план в таких важных соревнованиях.
Что касается тренировочного процесса, то он уже практически завершен, говорит Артур, и он в хорошей форме.
Проделанной работой я доволен. Чувствую себя достаточно хорошо во всех аспектах: как в физическом, так и в функциональном, и психологическом. На этом чемпионате мира я хочу показаться себя с лучшей стороны. Главное для меня - показать свою борьбу, свои навыки, продемонстрировать то, что у меня лучше всего получается, и тогда у меня будет шанс оказаться на высшей ступени пьедестала и завоевать золото чемпионата мира.
Если говорить о соперниках на предстоящем турнире, то уроженец Тверской области уверен, что здесь никаких сюрпризов не будет. Хотя, конечно, на чемпионате мира соберутся все сильнейшие борцы.
Многие соперники обладают очень большим списком регалий: это и олимпийские призеры, и чемпионы Мира и Европы, так что на этих соревнованиях соберется очень сильный состав. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы достойно выступить на этом турнире и защитить честь страны!, - сказал Артур Саргсян.