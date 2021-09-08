Уроженец Дубны хочет стать чемпионом России

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Что же до Живоглядова, то в новом сезоне он провел уже пять матчей в составе «Локомотива». После недавней игры с «Зенитом» (1:1) журналисты спросили его про травму в прошлом сезоне. Живоглядов рассказал, что в середине первого зимнего сбора сломал палец на ноге. Из-за того, что футболист рвался на поле и начал тренироваться чуть раньше намеченного срока восстановления, случился рецидив. По словам уроженца Дубны, всю весну его беспокоили последствия этого перелома и только во время летнего отпуска все окончательно зажило.

Также Дмитрия не удивило, что новый сезон он начал на скамейке запасных. Живоглядов принял решение тренера, а потом стал выходить в стартовом составе — например, в матче с «Зенитом». Также его поставили на игру с «Динамо» — Дмитрий ранее выступал в составе этого клуба. После встречи Живоглядов рассказал, что у него сверхмотивация на все игры чемпионата России.

Интересно, что Живоглядов попал в список защитников, которые выступят в Лиге Европы за «Локомотив». В заявку вошел не игравший с 2018-го года из-за травмы Борис Ротенберг, с которым летом был продлен контракт. Свой последний матч в составе московского клуба защитник провел 5 декабря 2018-го года. Напомним, что в Лиге Европы «железнодорожники» встретятся с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».

Что ждет «Локомотив»?

Один из лидеров клуба и одноклубник Дмитрия полузащитник Антон Миранчук решил остаться в составе столичной команды. По данным СМИ, в России на него претендовал только «Зенит». Но питерцы вышли из переговоров после того, как агент Вадим Шпинев сообщил о травме, которая уже долгое время беспокоит игрока. Другие клубы не интересовались возможностью приобретения Миранчука. Отметим, что сейчас игрок восстанавливается после травмы. 25-летний хавбек провел четыре матча в РПЛ в этом сезоне и отметился одной голевой передачей.

Также «Локо» усилил центр поля и купил из ЦСКА полузащитника Константина Марадишвили. Футболист подписал контракт на пять лет. Сообщалось, что «Локо» заплатил за 21-летнего игрока около семи миллионов евро, а зарплата россиянина вырастет почти в четыре раза. Ранее «Локомотив» выкупил у ЦСКА и другого игрока Наира Тикнизяна.

А еще «Локомотив» объявил о переходе атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина. Московский клуб арендовал 19-летнего английского футболиста на один год с правом приоритетного выкупа. В шестнадцати матчах за юношеские и юниорские сборные Англии разных возрастов Фаустино забил пять голов. Сообщалось, что «железнодорожники» смогут выкупить Анджорина за семнадцать миллионов фунтов.