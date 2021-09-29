Уроженец Дубны Дмитрий Живоглядов – основной защитник лучшей обороны российской Премьер-лиги

«Железнодорожники» - непобедимы

«Локомотив» провел 9 матчей в недавно стартовавшем чемпионате России и до сих пор остается непобедимым. Более того – оборона «Локо» и вратарь Гильерме допустили, что соперники забили в их ворота всего 6 голов, а это – лучший результат в лиге. Увы, но атака пока что работает не так эффективно, как защита, и «Локо» довольно часто играет вничью (пять ничьих в девяти матчах), но есть все предпосылки к тому, что ситуация изменится к лучшему, а крепкий фундамент из надежной обороны позволит «Локомотиву» побороться за чемпионство с «Зенитом».

Кроме того, «Локомотив» играет в групповом раунде Лиги Европы, где в первом туре удалось сыграть вничью 1:1 с французским «Марселем». «Железнодорожники» проигрывали после удаления Тинизяна и пенальти, назначенного в их ворота, но сумели сравнять счет в меньшинстве на последних минутах – гол забил арендованный в «Челси» полузащитник Анжорин.

В четверг «Локомотиву» предстоит визит в гости к «Лацио», где команда Николича не будет фаворитом. Римляне очень сильно провели недавнее дерби Вечного города с «Ромой», обыграв ее 3:1, но «Локо» готов дать бой команде Маурисио Сарри. Осуществив вход в личный кабинет БК Зенит, на победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 9.3, а вот на победу «Лацио» букмекерские аналитики дают мизерный коэффициент 1.3.

Дмитрий Живоглядов – в основной обойме команды

Дмитрий Живоглядов – основной игрок «Локо» в этом сезоне. В чемпионате он сыграл 6 матчей, в Лиге Европы пока что не играл, но был в заявке команды на игру с «Марселем». В защите у Марко Николича присутствует ротация и 6 сыгранных матчей в чемпионате – лучшая статистика для защитников Живоглядова, Едвая, Пабло и Рыбуса, которых и можно назвать основной четверкой обороны «Локо». Пять матчей – у Александра Сильянова, 2 – у бразильца Мурильо.

Лидером полузащиты «Локо» после ухода в «Аталанту» Алексея Миранчука является Рифат Жемалетдинов, который забил 3 мяча в 8 матчах – ровно столько же, сколько за весь прошлый сезон. Ну а лучшим бомбардиром команды остается Федор Смолов – 6 мячей в 9 играх, у его напарника Франсуа Камано из Гвинеи – два гола в тех же девяти матчах. В качестве джокера Николич использует 23-летнего белоруса Виталия Лисаковича, на его счету один мяч – в матче с «Уфой», после выхода на замену.

«Локомотив» пока что отстает на шесть очков от лидера – «Зенита» и на два пункта от внезапно взобравшегося на второе место московского «Динамо». Сенсационные динамовцы Сандро Шварца наверняка в ближайшее время сбавят обороты, а у «Локо» - довольно мягкий календарь в октябре, потому есть все предпосылки к тому, что именно команда уроженца Дубны Дмитрия Живоглядова будет основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.