«Уроки настоящего» для школьников от ученых ОИЯИ

Программа направлена на знакомство школьников с лидерами науки и производства, а также на решение исследовательских и научно-технологических проектных задач. В рамках проекта, который будет продолжаться в течение учебного года, на базе школ формируются студии в составе от 5 до 15 учеников 7–11 классов. Студийцы встретятся офлайн и онлайн c ведущими учеными и технологами страны, выполнят проектные задачи от научных лидеров проекта и получат экспертную оценку решений от компаний-партнеров.

Целью программы является показать и рассказать школьникам, какие технологии сейчас развиваются в России и будут перспективными в будущем, какие ученые и компании занимают лидирующие позиции в своей сфере.

Сотрудничество ОИЯИ и образовательного центра «Сириус», стартовавшее в 2021 году, включает лекции ученых Института для школьников и студентов, повышение квалификации преподавателей Образовательного фонда «Талант и успех» в ОИЯИ, проведение практик и стажировок, направленных на профориентацию и формирование карьерного пути учащихся. А также на совместное проведение исследований, распространение научных знаний и популяризацию достижений науки и технологий.

В этом учебном году Объединенный институт предлагает учащимся создать собственную камеру Вильсона и обнаружить с ее помощью треки элементарных частиц. Занятия войдут в январский цикл программы.

Заявку на участие в «Уроках настоящего» подает руководитель студии (школьник 7–11 класса), получивший согласие директора школы на организацию в ней студии. Заявки принимаются до 13 сентября включительно.

Подробности о программе можно узнать на сайте Образовательного центра «Сириус».

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