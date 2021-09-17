Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует о фальсифицированной молочной продукции

В ходе проведенных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан установлено, что изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет.

Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов. Кроме того, данная продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.