Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует о фальсифицированной молочной продукции

пятница, 17 сентября 2021 | 11:16
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Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей по Московской области, сообщает о выявлении фальсифицированной молочной продукции, производителем которой, согласно маркировке, является ООО «Сырзавод» (фактическое место осуществления деятельности: Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Советская, д.2).
В ходе проведенных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан установлено, что изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет.
Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов. Кроме того, данная продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.