Уникальный стадион в Кимрах стал объектом культурного наследия

Спортивное поле, то есть, собственно стадион "Красная звезда", на котором в 1919 году на митинге выступал Михаил Калинин, в список объектов наследия включили ещё в 1999 году, а вот входную группу с уникальным деревянным сооружением в стиле "кимрский модерн" - только 1 сентября 2021 года. Решение о включении в перечень приняла комиссия регионального органа охраны памятников.

В 2021 году на деревянном фасаде стадиона появился баннер, предупреждающий о том, что здание в аварийном состоянии. Кимрские и тверские краеведы начали бить тревогу и писать обращения во все инстанции, чтобы сохранить строение.

На объекте начались ремонтные работы. Работы финансирует руководитель медицинского холдинга "СМ-клиника" Николай Смыслов, сообщают в администрации города Кимры. Меценат пожертвовал средства, потому что высоко ценит историческое наследие Кимр. Планируется максимально сохранить прежний внешний облик сооружения, перестроив его изнутри.

Есть предложение открыть в здании входной группы гостиницу или хостел для спортсменов, которые приезжают в Кимры на соревнования.