Умер Щеулин Александр Сергеевич

четверг, 23 сентября 2021 | 11:51    
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Депутат первого Совета депутатов города Дубна, выбранного на альтернативной основе.

Один из разработчиков программы «Технополис Дубна» - первой программы постсоветского развития города, заложившей основы будущего наукограда Дубна, директор научно-исследовательского и проектного института социо-природных систем Университета Дубна.

Коллективом Института под его руководством было реализовано более 40 проектов и исследований по заказам различных организаций и государственных ведомств, таких как администрация Президента РФ, правительство Московской области, Министерство природных ресурсов РФ, правительство Республики Казахстан. На основании работ Института неоднократно формировались доклады для Государственной Думы РФ.

Александр Сергеевич много занимался со студентами Университета Дубна и находил отклик и понимание в их сердцах.

Он был добрым и оптимистичным человеком несмотря на то, жизнь к нему была не всегда справедлива. Он был патриотом Дубны, болел за развитие города и многое для этого сделал.

Будем помнить о нем!

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Источник:
Александр Алексеевич Рац, Сергей Николаевич Добромыслов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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