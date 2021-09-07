Удаленная работа: как обустроить домашний офис, если для него нет места

Например, работа программистом c# на Хабр Карьера требует от соискателя выполнения своих обязанностей из дома, а дома, как известно, сложно сосредоточиться, ведь человека отвлекает масса интересных вещей: диван, на котором можно полежать, плед, мягко и уютно укрывающий тело, телевизор. Поэтому у многих встаёт вопрос: как сделать домашний офис наиболее работоспособным, функциональным и не позволяющим терять концентрацию? И особенно в условиях, когда для него невозможно отвести отдельную комнату.

Решения, если нет отдельного помещения

При отсутствии возможности обустроить отдельное помещение для работы, можно использовать спальни или гостиную. Для этого пригодятся основные приёмы зонирования комнаты, например, стеллаж открытого типа или конструкция со стеклом. Они создадут атмосферу уединения, не перекрывая доступ дневного света. А ещё подобного рода мебель сегодня в тренде.

Дополнительно стоит рассмотреть такие места, как подоконник или пространство за диваном, если позволяет площадь комнаты. Но самым распространённым местом остаётся балкон. Давно прошли времена, когда лоджии были местом свалки ненужных вещей. Сегодня это чистые, стильные, свободные и тёплые элементы, которые, ко всему прочему, дают поток свежего воздуха, что положительно отражается на мыслительном процессе.

Простая организация кабинета

В домашних условиях очень легко захламить рабочее место, а этого допускать нельзя. Поэтому нужно грамотно продумать его организацию. И здесь помогут разнообразные выдвижные ящики и системы хранения, необходимые для аккуратного складирования канцелярских предметов и рабочих бумаг. То, чем человек пользуется чаще всего, стоит поставить на полки, но так, чтобы они хорошо смотрелись в общем интерьере. Например, поместить их в коробки и папки подходящего под обои цвета. Конечно же, как и любой кабинет, домашнее место тоже нужно сделать уютным. Этого можно добиться семейной фотографией, мягкой подушкой на стул, пушистым ковром под ноги.

Дизайнеры, в свою очередь, тоже предлагают идеи по организации рабочего пространства:

комфортное кресло в тон основной мебели;

магнитная доска для замёток;

стол, как часть комплекта мебели в комнате;

шкаф-невидимка без ручек для бумаг.

Обстановка без стресса

Организовывая кабинет дома, стоит отказаться от идеи повторить своё старое место работы в офисе. Этот приём позволит сделать пространство антистрессовым, не дающим ассоциаций со строгостью, злым начальником, дресс-кодом и т. п. Работать в комфортной среде будет продуктивнее. Отличным решение станет выбор тонов и материалов, создающих ассоциации с чем-то приятным, например, живой природой. Таким образом в его интерьер нужно внести декор из дерева, живые растения, корзины из бамбука, любые тона зеленого, коричневого, синего.

Ещё стоит позаботиться о свете. Над рабочим местом необходимо установить лампу, дающей эффект дневного света. А ещё стоит добавить глянцевые поверхности, чтобы они отражали поступающий свет, усиливая его.

Домашний кабинет для удаленной работы создать не сложно. Для этого нужно выбрать наиболее подходящий уголок и оформить его в любимых тонах с добавлением уютных вещей, не забывая про функциональность.

В следующей статье мы расскажем о работе разработчиком C ++ https://career.habr.com/vacancies/razrabotchik_c_plus_plus и о том, как необходимо организовать рабочее пространство для данной профессии с учетом выполняемых функций.