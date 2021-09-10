«уДачный день» обещает быть удачным!

пятница, 10 сентября 2021 | 12:40    
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В эту субботу 11 сентября в Парке семейного отдыха пройдет фестиваль "уДачный день".

Привлекательная палитра представленных на фестиваль товаров от Торгово-промышленной палаты Болгарии порадует знатоков качественной косметики из натуральных материалов и вкуснейших заготовок из лучших продуктов солнечной страны!

Полюбоваться на творческие возможности горожан и гостей города, отведать вкусные кулинарные угощения, сделать памятные фотографии в наших ФОТОЗОНАХ и просто насладиться общением друг с другом и с наступившим Бабьим Летом!

А сразу после, фестиваль продолжит программа "Краски Холли".

ЖДЁМ всех в парке на наш Экологический фестиваль "уДачный день!

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