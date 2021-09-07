Тренировка спасателей по эвакуации школьников

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что главная цель проведения тренировки – всесторонняя проверка готовности образовательных учреждений по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни детей и работников учреждений эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Важно научить детей сохранять спокойствие в сложных ситуациях, правильно действовать в случае возникновения пожара и реагировать на опасность. Для этого в образовательных учреждениях регулярно проводятся пожарные эвакуации, в ходе которых действия участников отрабатываются до автоматизма, – рассказал заместитель начальника части.