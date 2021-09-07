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Тренировка спасателей по эвакуации школьников

вторник, 07 сентября 2021 | 16:20    
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Во вторник, 17 сентября, спасатели 215-ой пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели общеобластную тренировку по эвакуации в общеобразовательных учреждениях городского округа Дубна.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что главная цель проведения тренировки – всесторонняя проверка готовности образовательных учреждений по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни детей и работников учреждений эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Важно научить детей сохранять спокойствие в сложных ситуациях, правильно действовать в случае возникновения пожара и реагировать на опасность. Для этого в образовательных учреждениях регулярно проводятся пожарные эвакуации, в ходе которых действия участников отрабатываются до автоматизма, – рассказал заместитель начальника части.

В завершении мероприятия спасатели продемонстрировали ребятам оснащение спасательной техники, рассказали о специальной защитной одежде и напомнили правила пожарной безопасности, – заключил Александр Проценко.

Тэги: 
безопасность
Мособлпожспас
Источник:
Анна Лапшинова, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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