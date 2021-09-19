Товарный знак — что это, зачем нужно и как проверить?

В современном мире в любой сфере нам предлагают большой выбор товаров и услуг. При этом часто идентифицировать компанию можно без особого труда по логотипу, дизайну и даже слогану. Все, что может успешно выделять товар или услугу среди аналогичных предложений, называется товарным знаком и подтверждает его принадлежность определенному бренду, компании и даже отдельному человеку.

Поэтому любой предприниматель сталкивается с необходимостью выбора товарного знака, а также процедурой его верификации. Она подтверждает, что использование знака не нарушает интересов и прав третьих лиц. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать для успешной регистрации товарного знака без риска столкнуться с юридическими проблемами и сложностями.

Зачем нужен товарный знак для компании или организации?

В России и в других странах многие товары и услуги должны иметь товарных знак по закону. Прежде всего это гарантирует, что другая компания не сможет использовать вашу айдентику, а сам бренд находится под надежной защитой. Кроме того, без товарного знака часто невозможно заниматься продвижением собственной компании, товаров или услуг. К примеру, бытовые товары и пищевая продукция просто не попадет на полки крупных торговых сетей — для этого необходимо использование товарного знака.

Процесс регистрации может проходить по-разному в зависимости от патентного законодательства конкретной страны. К примеру, для регистрации товарного знака в США необходимо предоставить подтверждения того, что он уже используется в бизнесе. В России, как правило, регистрация товарных знаков осуществляется еще до начала его использования — это необходимо для предварительной проверки айдентики Роспатентом.

Поиск товарных знаков: когда не обойтись без поддержки профессионалов?

Проверка товарного знака — обязательная процедура, через которую проходят как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для этого товарный знак сравнивается с уже существующими, и на основании проведенной экспертизы принимается решение о его регистрации или отказе. Согласно закону, любые юридические лица или ИП могут самостоятельно подать заявку на регистрацию, однако это сопряжено с большим риском получить отказ.

Для поиска можно воспользоваться базой зарегистрированных товарных знаков — это совершенно бесплатно, а сама база доступна онлайн. При этом бесплатная проверка включает в себя знаки, которые уже были зарегистрированы в России, поэтому результаты будут неполными. Для всестороннего поиска предпочтительнее воспользоваться услугами ФИПС или патентного поверенного, которые помогут:

проверить товарный знак по базе заявок, зарегистрированных в Российской Федерации;

проверить базу заявок, поданных в Роспатент на регистрацию и недоступных в открытом доступе;

проверить товарный знак по Международной базе заявок на регистрацию международных знаков.

Проверка позволяет найти похожие названия, слоганы или бренды, которые уже могли быть зарегистрированы конкурентами или другими юридическими лицами. Это поможет дизайнерам, маркетологам и патентным поверенным оперативно внести изменения в подготовленный логотип или другой элемент фирменного стиля для успешной регистрации товарного знака.

Сегодня многие компании занимаются оказанием услуг в сфере интеллектуальной собственности как в России, так и на международном уровне. Например, патентно-правовая компания ALS PARTNERS поможет зарегистрировать товарный знак вашей организации, компании или частного бизнеса для возможности активно продвигать собственные товары и услуги в любой стране мира.