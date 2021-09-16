Торжественное открытие

Первой ласточкой в этом году стала спортивная зона школы №7. Ее открытия после масштабной реконструкции с нетерпением ждали ученики, учителя, родители. А также жители района Большая Волга, для которых стадион будет доступен в свободное от школьных занятий время. На торжественном мероприятии в честь этого события присутствовали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Теперь здесь появилось футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка и полоса препятствий, оборудованные площадки для прыжков в длину, для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон. Уличное освещение с энергосберегающими светильниками дает возможность для вечерних тренировок.

В планах на будущий год – обустройство стадиона школы №5 в Левобережье.