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Торжественное открытие

четверг, 16 сентября 2021 | 10:13    
Новости
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Отремонтировать и модернизировать все школьные стадионы: такую важную и актуальную задачу постепенно решает администрация городского округа и Совет депутатов Дубны.

Первой ласточкой в этом году стала спортивная зона школы №7. Ее открытия после масштабной реконструкции с нетерпением ждали ученики, учителя, родители. А также жители района Большая Волга, для которых стадион будет доступен в свободное от школьных занятий время. На торжественном мероприятии в честь этого события присутствовали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Теперь здесь появилось футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка и полоса препятствий, оборудованные площадки для прыжков в длину, для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон. Уличное освещение с энергосберегающими светильниками дает возможность для вечерних тренировок.

В планах на будущий год – обустройство стадиона школы №5 в Левобережье.

Тэги: 
спорт
образование
ремонт
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