Торф, деньги, Дубна река

Люди помнят, что несколько лет назад президент России Владимир Путин призывал запретить добычу торфа в Подмосковье. Однако, на их деревню этот запрет почему-то не распространился. Компания «АгропромД» добывает торф уже не первый год.

Люди давно обратили внимание на круглосуточную работу техники и их беспокоит судьба расположенной рядом с местом разработки реки Дубна. Кроме того, за этим массивом располагается заказник «Журавлиная Родина».

Руководитель заказника Ольга Гринченко рассказала, что нарушения компании очевидны. Разработка распугала всех журавлей, уток и гусей. Также она может загрязнять реку Дубну, в которую во время дождей стекает с массива все. А в сухую погоду в деревне стоит смог, которому люди тоже не рады.

Формально, к компании «АгропромД» претензий нет, так как у нее есть все документы для добычи торфа. Подмосковные власти разрешили фирме осуществлять эту деятельность, поэтому люди боятся им жаловаться. Однако выявленные нарушения игнорировать нельзя, ведь речь идет об экологии. Экоактивисты продолжат разбираться в ситуации.