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Территориальная избирательная комиссия подвела итоги голосования в Дубне

понедельник, 20 сентября 2021 | 14:10    
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Неожиданный, но ожидаемый результат.

По данным ТИК, максимальный процент по единому избирательному округу – у Коммунистической партии РФ:

  • на выборах в Государственную Думу РФ – 27,5% (6476 голосов);
  • на выборах в Московскую областную Думу – 25,89% (5926 голосов).

На выборах в Государственную Думу РФ по одномандатному округу большинство голосов у И.К. Родниной – 24,72% (5713 голосов).
На выборах в Московскую областную Думу по Дмитровскому избирательному округу дубненцы поддержали Я.Н. Викулина – 46,87% (10716 голосов).
На довыборах в Совет депутатов г.о. Дубна по одномандатному округу №2 максимальное количество голосов – 399 – набрал А.К. Вейкин.

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