Территориальная избирательная комиссия подвела итоги голосования в Дубне

По данным ТИК, максимальный процент по единому избирательному округу – у Коммунистической партии РФ:

на выборах в Государственную Думу РФ – 27,5% (6476 голосов);

на выборах в Московскую областную Думу – 25,89% (5926 голосов).

На выборах в Государственную Думу РФ по одномандатному округу большинство голосов у И.К. Родниной – 24,72% (5713 голосов).

На выборах в Московскую областную Думу по Дмитровскому избирательному округу дубненцы поддержали Я.Н. Викулина – 46,87% (10716 голосов).

На довыборах в Совет депутатов г.о. Дубна по одномандатному округу №2 максимальное количество голосов – 399 – набрал А.К. Вейкин.