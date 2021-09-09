ТЕНЗОР: обсудили перспективы

Сотрудники одного из градообразующих предприятий Дубны обсудили с представителями исполнительной и законодательной власти текущее положение дел, перспективы развития наукограда, улучшение инфраструктуры.

Глава города и депутаты проинформировали о ходе выполнения целевых программ, национальных и региональных проектов в Дубне и Подмосковье, ответили на вопросы.

Работников приборного завода интересовала ситуация с обеспечением электрическими мощностями садоводческих товариществ, возможности для спуска лодок на берегах водоемов в городской черте, процесс заключения договоров по социальной газификации: бесплатное подведение газа до границы земельного участка и платное –внутрь дома.

Говорили о планах по реконструкции федеральной трассы А104 (Дмитровского шоссе), строительству Ледового дворца и комплексному благоустройству дворовых территорий.

Сотрудники «ТЕНЗОРА» отметили, что за последнее время в Дубне заметно улучшилось состояние дорог и тротуаров. На средства из областного и муниципального бюджетов проводится капитальный ремонт с заменой асфальтового покрытия. Одеваются в асфальт и те участки, которые были гравийными. Обустраиваются пешеходные дорожки там, где раньше приходилось идти по обочине. Причем стартуют дорожные работы уже весной, с наступление тепла.

Летом появился новый тротуар с бордюрами и ограждениями вдоль улицы Вернова, от ул. Понтекорво до ул. Приборостроителей. Как заверил глава города и представители Мосавтодора, до конца года он будет доведен до завода «ТЕНЗОР».

Снимается с повестки дня и такая злободневная тема, как нехватка парковочных мест рядом с проходной. В этом году приборный завод получил подарок от города: по многочисленным обращениям, оформлен парковочный карман через дорогу от производственной площадки, и параллельно с прокладкой тротуара он будет заасфальтирован.

Что касается качества уборки улиц, то городская администрация усилит контроль за работой подрядных организаций и дорожных служб.

Завершая встречу, генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев напомнил, что приборный завод уже более полувека принимает активное участие в жизни наукограда, помогает в проведении различных мероприятий, в решении социально значимых проблем. И поднял вопрос о возможности получения гарантий от региональных и местных органов власти, вместо банковских гарантий, для обеспечения российских и зарубежных контрактов. Это позволит упростить и сократить процесс согласований, снизить затраты по весомой статье расходов в экономической деятельности предприятия. Решено совместно проработать это предложение в качестве законодательной инициативы.