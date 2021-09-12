Там на неведомых дорожках...

воскресенье, 12 сентября 2021 | 15:12    
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Какие бы катаклизмы ни происходили в стране, неутомимые садоводы-огородники на бывшем «втором участке» землю не бросили. Территория этого участка простирается от здания старого вокзала на «Дмитровке» к берегу Канала.

Здесь в советские времена вдоль грунтовки располагались бараки строителей Канала. Всё как у людей - с овощными грядками, сараюшками для дров и живности, магазином «плавсостава». Во время Великой Отечественной войны здесь стояли зенитные батареи, которые охраняли объекты ВРГС и ДМЗ от налётов фашистской авиации.

Ближе к берегу Канала дорогу венчало небольшое белоснежное здание. Нынешние огородники почему-то называют это здание «водозабором». Чего-то не припомню, чтобы в этих местах был когда-нибудь, для кого-нибудь построен водопровод.  А вот общественный туалет (бесплатный) в шаговой доступности от шикарного двухэтажного дебаркадера пристани «Большая Волга» был.

Об этом знали все, кто с фирменного поезда направлялся к пристани, знали посетители ресторана на дебаркадере «Большая Волга» и даже «судовладельцы», деревянные лодки которых стояли на привязи вдоль канала. Скорее всего, это как раз и есть то самое небольшое белоснежное здание для бесплатного удовлетворения народных нужд.

А вот нынешние огородники этого не помнят. Правда, хорошо помнят, как за свои грядки на этой земле в советское время платили что-то вроде налога. В постсоветские времена собственниками земли их почему-то не признали. Хорошо хоть деньги брать со стариков прекратили. Похоже, это ещё один «самострой», люди которого гнут здесь спину. С мизерной пенсией, на птичьих правах обрабатывают землю, расширяя плодово-овощной ассортимент своей продовольственной корзины. И это, по словам «дачников», в условиях постоянных угроз изъятия их грядок и регулярными поджогами их сараюшек.

А если соответствующим структурам поискать возможность оформления нужной «бумажки» для стариков? Пусть хотя бы пользовались землёй и содержали территорию в приличном виде пока есть силы. И осталось желание работать на земле.

Тэги: 
Дубна
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Опубликовал:
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