Студенты университета «Дубна» влились в команду

Изначально, ребята – Ломин Даниил, Комарова Анастасия и Сяткина Анна – члены Студенческого центра «Наставники», направлялись в МФЦ для помощи сотрудникам с оформлением ТК «Стрелка» для первокурсников.

Начиная с оформления транспортных карт «Стрелка» для студентов, ребята постепенно расширяли свои знания и возможности в работе с электронным порталом «Госуслуги» и вскоре смогли консультировать посетителей уже практически по всем вопросам, с которыми к ним обращались.

Вежливый и приятный персонал, уютная атмосфера и возможность помогать людям – по словам ребят, всё это оставило очень хорошие впечатления о работе.