Студенты университета «Дубна» влились в команду

среда, 22 сентября 2021 | 18:17    
Общество
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В конце августа – начале сентября студенты университета помогали сотрудникам из подразделения МФЦ г. Дубны.

Изначально, ребята – Ломин Даниил, Комарова Анастасия и Сяткина Анна – члены Студенческого центра «Наставники», направлялись в МФЦ для помощи сотрудникам с оформлением ТК «Стрелка» для первокурсников.

Начиная с оформления транспортных карт «Стрелка» для студентов, ребята постепенно расширяли свои знания и возможности в работе с электронным порталом «Госуслуги» и вскоре смогли консультировать посетителей уже практически по всем вопросам, с которыми к ним обращались.

Вежливый и приятный персонал, уютная атмосфера и возможность помогать людям – по словам ребят, всё это оставило очень хорошие впечатления о работе.

Тэги: 
МФЦ
волонтерство
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