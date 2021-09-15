Студенты Университета «Дубна» готовятся к полуфиналу Всероссийского конкурса «Твой ход»

Теперь участникам конкурса предстоит сделать следующий шаг — дойти до финала. Победителей ждет большое путешествие по России и серьезный грант на развитие своего проекта.

В ходе конкурса ребята пробуют свои силы в разных направлениях и профессиях, изучают тонкости создания собственных проектов и вникают в особенности командной работы. Финалисты конкурса будут определены в октябре.