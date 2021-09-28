Странное ДТП 26 сентября на автодороге Конаково-Дубна

вторник, 28 сентября 2021 | 12:08    
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58-летний водитель вместе с нетрезвым пассажиром на заднем сидении ехал на «Опеле» по трассе М-10-Конаково-Иваньково. На 20-м километре дороги пассажир открыл дверь автомобиля и вывалился из салона.

От подобной неожиданности водитель не смог удержать иномарку на дороге и врезался в барьерное ограждение. Мужчина находился за рулем в трезвом состоянии.

В ДТП пострадал выпавший пьяный пассажир - уроженец одной из республик Средней Азии, у которого приехавшие на место происшествия медики диагностировали ушиб грудной клетки. Врачам он рассказал, что его якобы вытолкнули из машины.

О состоянии автолюбителя не сообщается.

Тэги: 
ДТП
Конаково
Источник:
По материалам Тверских СМИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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