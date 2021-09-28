Странное ДТП 26 сентября на автодороге Конаково-Дубна

вторник, 28 сентября 2021 | 12:08
Новости33
58-летний водитель вместе с нетрезвым пассажиром на заднем сидении ехал на «Опеле» по трассе М-10-Конаково-Иваньково. На 20-м километре дороги пассажир открыл дверь автомобиля и вывалился из салона.
От подобной неожиданности водитель не смог удержать иномарку на дороге и врезался в барьерное ограждение. Мужчина находился за рулем в трезвом состоянии.
В ДТП пострадал выпавший пьяный пассажир - уроженец одной из республик Средней Азии, у которого приехавшие на место происшествия медики диагностировали ушиб грудной клетки. Врачам он рассказал, что его якобы вытолкнули из машины.
О состоянии автолюбителя не сообщается.