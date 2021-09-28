Странное ДТП 26 сентября на автодороге Конаково-Дубна

От подобной неожиданности водитель не смог удержать иномарку на дороге и врезался в барьерное ограждение. Мужчина находился за рулем в трезвом состоянии.

В ДТП пострадал выпавший пьяный пассажир - уроженец одной из республик Средней Азии, у которого приехавшие на место происшествия медики диагностировали ушиб грудной клетки. Врачам он рассказал, что его якобы вытолкнули из машины.

О состоянии автолюбителя не сообщается.