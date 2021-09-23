Стоит ли пользоваться сухой косметикой?

Что же такое сухая косметика? Это любые натуральные средства в виде порошка. Чаще всего они предназначены для очищения кожи – это маски с глиной, чистки, скрабы и убтаны. Есть и порошки для зубов, сухие шампуни, моно-глины в виде пудры. Общее у всех этих продуктов то, что у них нет влаги. И вот что это дает:

Нет пены во время использования. Сначала это непривычно, а потом становится ясно, что именно так лучше.

Удобное и экономичный расход. Одной упаковки порошка хватит надолго даже при частом использовании.

Увеличенный срок годности. Сухую косметику вы точно успеете израсходовать до даты, указанной на упаковке.

Почему сухая косметика – это безопасно?

Многие еще верят в мифы о том, что порошок с грубым помолом может повредить нежную кожу лица или испортить зубную эмаль. Но это не так, у большинства порошков помол очень мелкий, напоминает муку или пудру. Крохотные частицы мягко, но глубоко очищают кожу – скрабируют и отшелушивают.

В безопасности порошков легко убедиться на примере сухой косметики «Биобьюти», в линейке которой уже десятки действительно работающих средств для решения проблем разных типов кожи. Вот почему стоит попробовать эту косметику:

Натуральный состав из разных видов глины, вулканического минерала цеолита (есть и средства с другими минералами – кремнием, ионами серебра и т.д.), морской соли, растительных компонентов (измельченные до состояния пудры листья, стебли, цветки, и корни лекарственных растений), мука зерновых и бобовых.

Безопасность. Консерванты, пенообразователи и другая «химия» в косметических порошках отсутствует. Это делает их безопасными даже для самой чувствительной и проблемной кожи. В случае с сухой косметикой аллергические реакции случаются намного реже, чем с обычными кремами, скрабами или масками.

Удобно контролировать концентрацию и консистенцию. Порошки разводятся водой в нужной пропорции, которую рекомендуют производители. Это позволяет получить ожидаемый результат и растянуть средство на месяцы. Например, 200-граммовой баночки убтана хватит на 3-5 месяцев.

Можно экспериментировать. Сухая косметика смешивается не только с водой. При желании можно добавить к воде гидролат, масло, сливки или веганский базовый крем. И в каждом случае получится новое средство – от геля до маски. Порошок легко подстроить под потребности любого типа кожи.

Где заказать сухую косметику?

Лучше покупать натуральные косметические средств в гипермаркете Ecobar. На сайте всегда большой выбор продуктов от проверенных брендов, плюс можно проконсультироваться с онлайн-менеджеров и подобрать все необходимое для правильного и регулярного ухода за любым типом кожи с учетом возраста, сезона, бюджета и других критериев.