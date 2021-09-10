Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как принять участие?

Олимпиада проходит по 24 предметам. Для 4–х классов доступны задания только по русскому языку и математике.

Участие бесплатное! Школьный этап проходит в онлайне — это сделано для того, чтобы в нем могли поучаствовать как можно больше детей.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://mo.olymponline.ru/

Расписание на сайте: https://olympmo.ru/vos-sch-2021-2022.html

Потренироваться можно уже сейчас: на платформе доступен пробный тест.

Зачем участвовать в олимпиадах?