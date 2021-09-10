Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как принять участие?

пятница, 10 сентября 2021 | 16:38    
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Этап пройдет для школьников 4–11 классов с 13 сентября по 23 октября.

Олимпиада проходит по 24 предметам. Для 4–х классов доступны задания только по русскому языку и математике.

Участие бесплатное! Школьный этап проходит в онлайне — это сделано для того, чтобы в нем могли поучаствовать как можно больше детей.

Потренироваться можно уже сейчас: на платформе доступен пробный тест.

Зачем участвовать в олимпиадах?

  • Это интересно и полезно.
  • Олимпиадники могут быть зачислены в вуз без конкурса или получить дополнительные баллы при поступлении.
  • Победители заключительного этапа ВсОШ получат по 500 тыс. рублей, призеры - 300 тыс., участники - 100 тыс.
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