Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как принять участие?

пятница, 10 сентября 2021 | 16:38
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Этап пройдет для школьников 4–11 классов с 13 сентября по 23 октября.
Олимпиада проходит по 24 предметам. Для 4–х классов доступны задания только по русскому языку и математике.
Участие бесплатное! Школьный этап проходит в онлайне — это сделано для того, чтобы в нем могли поучаствовать как можно больше детей.
- Зарегистрироваться можно по ссылке: https://mo.olymponline.ru/
- Расписание на сайте: https://olympmo.ru/vos-sch-2021-2022.html
Потренироваться можно уже сейчас: на платформе доступен пробный тест.
Зачем участвовать в олимпиадах?
- Это интересно и полезно.
- Олимпиадники могут быть зачислены в вуз без конкурса или получить дополнительные баллы при поступлении.
- Победители заключительного этапа ВсОШ получат по 500 тыс. рублей, призеры - 300 тыс., участники - 100 тыс.