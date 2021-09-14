Стартовал прием заявок по программе «Коммерциализация» для микро- и малых предприятий

вторник, 14 сентября 2021 | 15:29    
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Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема заявок по программе «Коммерциализация» (XV Очередь) (далее – Конкурс).

Его цель – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации.

В конкурсе могут принять участие предприятия, имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП.

Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.

Конкурс проводится в том числе, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 г. № 506.

Заявки на участие принимаются на сайте online.fasie.ru до 18 октября 2021 года.

Также подробную информацию о конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере можно получить в Министерстве.
Контактное лицо: Бабайкин Андрей Андреевич
Телефон: 8-498-602-06-04 доб. 40857
Электронная почта: babaykinAA@mosreg.ru.

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