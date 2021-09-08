Справку о размере пенсии можно получить в личном кабинете на сайте ПФР

Выдача справки о размере пенсии - одна из наиболее востребованных услуг ПФР. Для получения этого документа граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские службы ПФР. А это значит, что надо предварительно записаться на приём и лично посетить клиентскую службу.

В то же время сегодня совсем необязательно лично обращаться в клиентскую службу, чтобы получить справку о размере пенсии. Пенсионеру достаточно быть зарегистрированным на портале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись.

Для того, чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии (с детализацией) и иных социальных выплатах, необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального информационного центра ПФР.

При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат по уходу и других), самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного электронного взаимодействия.