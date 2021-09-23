Спортивные события 25-26 сентября в Дубне

18-й традиционный турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти заслуженного тренера России Ю. В. Маслобоева, состоится в Доме физкультурника ОИЯИ:

Начало соревнований:

25 сентября (суббота) в 12.00; 26 сентября (воскресенье) в 11.30.

52-й традиционный легкоатлетический пробег памяти академика В. И. Векслера пройдет по улицам города 26 сентября. Принять участие в мероприятии могут не только опытные спортсмены, но и начинающие бегуны. Участие бесплатное.

На выбор участников три дистанции — 1, 4 и 8 км. Для спортсменов организаторы подготовили призы и подарки, горячий чай и ничем незаменимое общение любителей бега.

Регистрация участников - 26 сентября с 9.00 по адресу: г. Дубна, ул. Строителей, д. 1 (Дом физкультуры ОИЯИ).

Старт на дистанцию от плавательного бассейна "Архимед" :

1 км - в 11.00,

4 и 8 км – в 11:30.

Организаторами пробега являются Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, Администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.

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