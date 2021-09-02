Специфика изготовления палочек для суши и роллов

Оригинальность национальной кухни страны присуща не только приготовлению и сервировке блюд. Дань уважения традициям проявляется и в употреблении традиционной японской пищи. Футомаки в капустном листе вместо нори смотрится также нелепо, как использование столовых приборов для экзотических блюд.

Употреблять в пищу суши необходимо в соответствии со строгими правилами. Если возникло желание отведать такое блюдо в домашних условиях, придется купить палочки для суши. Соблюдение стандартов застольного этикета строго контролируется государственными чиновниками не только в самой Японии, но и за рубежом.

Открывшиеся рестораны японской кухни должны тщательно соблюдать все правила и нормы кулинарного этикета. Посетителям, желающим приобщиться к японской кухне, необходимо научиться пользоваться палочками для еды. Оригинальный столовый прибор вызывает поначалу много проблем, ведь им нужно подхватить кусочек пищи, обмакнуть в соус и только тогда отправить в рот. Задача не из простых. Некоторые гурманы задаются вопросом: из чего же сделаны палочки, которыми едят суши и роллы? Статья поможет разобраться в данном аспекте.

Материал для производства палочек

Палочки для еды бывают двух видов: одноразового использования (варибаси) и многоразовые столовые приборы (нурибаси). Оба варианта производят из древесины. И здесь нет отступления от устоявшегося японского мировоззрения, предусматривающего близость к природе.

Во времена появления палочек для еды не существовало в Японии более доступного варианта, чем заготовки из дерева. Первые столовые приборы вырезали из клена, кипариса, сосны и бамбука. Здесь проявлялась не столько дань уважения национальной культуре, сколько практичность.

Высокий показатель импорта древесины подтверждает верность Японии своим традициям. Количество выпускаемых палочек для еды на душу населения составляет 200 штук в год. Полностью обеспечить себя древесиной страна не в состоянии. Лишь 1/5 потребностей удовлетворяется. Однако жители пользуются деревянными палочками для еды, которые выбрасываются после трапезы.

Современные суши-блоки и рестораны Европы довольно часто предлагают посетителям пластиковые аналоги в качестве приборов для еды.

Особенности варибаси и нурибаси

Одноразовое использование варибаси объясняет отсутствие изысков в палочках для еды. Посетители получают их в нерасщепленном виде, что подтверждает факт их нетронутости. Палочки разделяются самими едоками. Посетители должны быть спокойны относительно присутствия микробов. Вдобавок в процессе производства древесные заготовки проходят обработку ультрафиолетом. Палочки изготовлены, как правило, из пород дерева, отличающимися своими антисептическими свойствами (береза, кедр, можжевельник).

Нурибаси считаются у японцев символом удачи и долголетия. Им уделяют особое внимание.

Изготовление многоразовых столовых приборов осуществляется из граба, самшита, сандала, натуральной кости.

Изделия покрывают лаком, краской или декорируют резным узором, иногда инкрустацией.

Палочки нельзя передавать другому лицу. Предметы личного пользования могут быть приемлемым подарком к торжественному случаю или событию.

Туристы, посетившие Японию, в качестве оригинального сувенира в память о поездке приобретают набор настоящих нурибаси, украшенных иероглифами и вставками из перламутра.

При посещении японского ресторана посетители довольствуются палочками для еды одноразового использования из дерева или пластика. Многоразовые изделия будут отрицать концепцию индивидуального применения.