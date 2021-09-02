Специфика изготовления палочек для суши и роллов

Оригинальность национальной кухни страны присуща не только приготовлению и сервировке блюд. Дань уважения традициям проявляется и в употреблении традиционной японской пищи. Футомаки в капустном листе вместо нори смотрится также нелепо, как использование столовых приборов для экзотических блюд.
Употреблять в пищу суши необходимо в соответствии со строгими правилами. Если возникло желание отведать такое блюдо в домашних условиях, придется купить палочки для суши. Соблюдение стандартов застольного этикета строго контролируется государственными чиновниками не только в самой Японии, но и за рубежом.
Открывшиеся рестораны японской кухни должны тщательно соблюдать все правила и нормы кулинарного этикета. Посетителям, желающим приобщиться к японской кухне, необходимо научиться пользоваться палочками для еды. Оригинальный столовый прибор вызывает поначалу много проблем, ведь им нужно подхватить кусочек пищи, обмакнуть в соус и только тогда отправить в рот. Задача не из простых. Некоторые гурманы задаются вопросом: из чего же сделаны палочки, которыми едят суши и роллы? Статья поможет разобраться в данном аспекте.
Материал для производства палочек
Палочки для еды бывают двух видов: одноразового использования (варибаси) и многоразовые столовые приборы (нурибаси). Оба варианта производят из древесины. И здесь нет отступления от устоявшегося японского мировоззрения, предусматривающего близость к природе.
Во времена появления палочек для еды не существовало в Японии более доступного варианта, чем заготовки из дерева. Первые столовые приборы вырезали из клена, кипариса, сосны и бамбука. Здесь проявлялась не столько дань уважения национальной культуре, сколько практичность.
Высокий показатель импорта древесины подтверждает верность Японии своим традициям. Количество выпускаемых палочек для еды на душу населения составляет 200 штук в год. Полностью обеспечить себя древесиной страна не в состоянии. Лишь 1/5 потребностей удовлетворяется. Однако жители пользуются деревянными палочками для еды, которые выбрасываются после трапезы.
Современные суши-блоки и рестораны Европы довольно часто предлагают посетителям пластиковые аналоги в качестве приборов для еды.
Особенности варибаси и нурибаси
Одноразовое использование варибаси объясняет отсутствие изысков в палочках для еды. Посетители получают их в нерасщепленном виде, что подтверждает факт их нетронутости. Палочки разделяются самими едоками. Посетители должны быть спокойны относительно присутствия микробов. Вдобавок в процессе производства древесные заготовки проходят обработку ультрафиолетом. Палочки изготовлены, как правило, из пород дерева, отличающимися своими антисептическими свойствами (береза, кедр, можжевельник).
Нурибаси считаются у японцев символом удачи и долголетия. Им уделяют особое внимание.
- Изготовление многоразовых столовых приборов осуществляется из граба, самшита, сандала, натуральной кости.
- Изделия покрывают лаком, краской или декорируют резным узором, иногда инкрустацией.
- Палочки нельзя передавать другому лицу. Предметы личного пользования могут быть приемлемым подарком к торжественному случаю или событию.
Туристы, посетившие Японию, в качестве оригинального сувенира в память о поездке приобретают набор настоящих нурибаси, украшенных иероглифами и вставками из перламутра.
При посещении японского ресторана посетители довольствуются палочками для еды одноразового использования из дерева или пластика. Многоразовые изделия будут отрицать концепцию индивидуального применения.