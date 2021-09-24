Совещание сотрудников научно‑технических музеев России прошло в ОИЯИ

География участников обширна – от Калининграда до Владивостока. Были сотрудники Музея Томского политехнического института, Московского планетария, Биологического музея им. Тимирязева, Музея оптики университета ИТМО (Санкт-Петербург), Музея геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск), Музея национального научного центра морской биологии ДВО РАН (Владивосток) и др.

Образовательная программа мероприятия, которую предложил Политехнический музей, включала лекции по темам: «Научная коммуникация. Зачем она нужна?», «Музей как научный коммуникатор», «Медиация по-научному», проект «Цикл производства публичной программы», а также несколько креативных секций.

Лекции и заседания секций проходили в Доме ученых ОИЯИ, так что уже само место располагало к глубокому погружению в атмосферу научного поиска. Открыла совещание заместитель главного научного секретаря ОИЯИ Отилия Куликов. Со стороны ОИЯИ своим успешным опытом популяризации научных достижений поделились заместитель директора ЛЯП ОИЯИ Дмитрий Наумов и научный сотрудник ЛЯП Марк Ширченко.

«Особенность научно-технического музея состоит в том, что здесь в центре внимания находятся не экспонаты, а сама наука, наука как таковая. Экспонаты служат иллюстрацией к теме», – подчеркнул Марк Ширченко. Лекции сотрудников ОИЯИ вызвали неподдельный интерес и оживленную дискуссию.

Музей и Учебно-научный центр ОИЯИ организовали для участников интересную и насыщенную культурно-образовательную программу, включавшую в себя посещение Музея истории науки и техники ОИЯИ, интерактивной выставки «Базовые установки» в ДК «Мир», Фабрики сверхтяжелых элементов и Медико-технического комплекса на первом научном объекте Дубны, ныне носящем имя Фазотрон.

По инициативе организаторов был проведен также Круглый стол, на котором ОИЯИ поделился достаточно обширным опытом научной коммуникации и популяризации. Выступили заместитель директора Музея Анастасия Злотникова, руководитель группы социальных коммуникаций УНЦ Анастасия Сущевич и старший библиотекарь библиотеки им. Блохинцева Мария Климова. Сотрудник ЛФВЭ Никита Сидоров представил на обсуждение оригинальный проект Экспоцентра ОИЯИ. Участники совещания, поработав в группах, предложили креативные инструменты популяризации, которые могут быть успешно применимы в нашем Институте.

В конце двухдневного совещания все участники выразили благодарность Объединенному институту и его подразделениям за прекрасный прием и предоставленную возможность прикоснуться к уникальным разработкам Большой науки.

А еще прозвучала идея сделать такого рода совещания в стенах ОИЯИ ежегодными.