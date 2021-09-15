Совещание «Медиация: практики взаимодействия с посетителем, научная коммуникация»

С приветственным словом выступила заместитель главного ученого секретаря ОИЯИ Отилия Куликов.

В программе мероприятия: лекция заместителя генерального директора по науке и образованию Политехнического музея, заведующего отделом исследований результативности научно-технической деятельности ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константина Фурсова «Научная коммуникация. Зачем она нужна?», лекции по темам: «Музей как научный коммуникатор», «Медиация по-научному. Как работают эксплейнеры Политеха», проект «Цикл производства публичной программы», креативные сессии.

Со стороны ОИЯИ опытом поделятся научный сотрудник ЛЯП Марк Ширченко и заместитель директора ЛЯП Дмитрий Наумов, состоятся экскурсии на фазотрон и Фабрику сверхтяжелых элементов, знакомство с интерактивной выставкой в ДК «Мир».

Мероприятие проводится в рамках программы Политехнического музея «Музейные связи» – серии бесплатных совещаний для сотрудников музеев с научным и техническим профилем. Программа включает 7 онлайн- и офлайн-встреч, на которых сотрудники музеев смогут вместе с экспертами создавать собственные проекты на актуальные темы.

На каждой встрече выступают специалисты, рассказывают о теории, приводят практические примеры. Но главное – совместное создание конкретных проектов, которые потом можно будет воплотить в музеях. Кроме того, участники совещания смогут обратиться в Политех за методической и содержательной помощью, когда будут внедрять эти проекты в своих учреждениях.

Темы для совещаний сформулированы по результатам масштабного исследования запросов музейных сотрудников, которое провел Политех.