+14,6°
Влажность: 43%
Давление: 741,8 мм

Соус АЛЯИР

четверг, 02 сентября 2021 | 10:35    
Дом Советов
     77
Великолепная закуска перед основными блюдами.

Этот соус придумала моя жена, а ее зовут Ира. Поэтому соус так и называется.

  1. Берем две части майонеза и одну часть томатной пасты, режем немного мелко-мелко чеснок, немного солим, перчим и все это тщательно перемешиваем.
  2. Режем соломкой морковь и берем зеленые стебли сельдерея, кладем их в стакан.

Морковкой или сельдереем зачерпываем соус и отправляем в рот. Приятного аппетита.

Используйте закаленное стекло для iPhone Xr во время приготовления еды и тогда вам не придется каждый раз менять смартфон между первым и вторым блюдами.

Тэги: 
рецепты
кулинария
Опубликовал:
Евгений Мазепа
Читать Дубна.Ru в
01.09.2021 | 16:03   
Профессия
    22
Первые контракты на поставки дронов иностранным заказчикам
Компания "Кронштадт" подписала экспортные контракты на поставку ударных беспилотников в страны дальнего и ближнего...
Кронштадт | авиация
01.09.2021 | 14:47   
Дом Советов
    6
Парковка на территории отеля — выбираем место для собственного автомобиля
Как выбрать подходящий отель с охраняемой парковкой, если вы любите путешествовать на собственном автомобиле? Об этом...
услуги | авто | туризм
01.09.2021 | 11:34   
Новости
    43
МИФИ – кузница кадров для атомной отрасли
30 августа 2021 года директор ОИЯИ академик Григорий Трубников принял участие в торжественном собрании ученого совета...
поздравления | образование | наука