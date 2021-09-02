Соус АЛЯИР

четверг, 02 сентября 2021 | 10:35
Дом Советов77
Великолепная закуска перед основными блюдами.
Этот соус придумала моя жена, а ее зовут Ира. Поэтому соус так и называется.
- Берем две части майонеза и одну часть томатной пасты, режем немного мелко-мелко чеснок, немного солим, перчим и все это тщательно перемешиваем.
- Режем соломкой морковь и берем зеленые стебли сельдерея, кладем их в стакан.
Морковкой или сельдереем зачерпываем соус и отправляем в рот. Приятного аппетита.
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