Соус АЛЯИР

Этот соус придумала моя жена, а ее зовут Ира. Поэтому соус так и называется.

Берем две части майонеза и одну часть томатной пасты, режем немного мелко-мелко чеснок, немного солим, перчим и все это тщательно перемешиваем. Режем соломкой морковь и берем зеленые стебли сельдерея, кладем их в стакан.

Морковкой или сельдереем зачерпываем соус и отправляем в рот. Приятного аппетита.

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