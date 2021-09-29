Перепланировка нежилого помещения

В Московской области с 7 сентября 2021 года владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах могут согласовать перепланировку в электронном виде на региональном портале госуслуг. Напомню, что с 2017 года для удобства заявителей услуга по согласованию переустройства и перепланировки помещений доступна в режиме онлайн. Теперь в рамках этой услуги согласовать перепланировку можно не только в квартире, но и нежилом помещении в МКД: магазине, аптеке, салоне красоты, кафе и др., что создает комфортные условия для развития малого бизнеса в сфере услуг на территории жилых домов и микрорайонов, — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Обратиться за получением услуги можно посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ежегодно за согласованием перепланировки жилых помещений обращается порядка 11 тысяч заявителей. Предполагается, что услуга станет востребована еще у 2 тысяч собственников нежилых помещений. Зачастую владельцам и арендаторам жилых и нежилых помещений приходится прибегать к перепланировке, а также заменять или переносить инженерные сети, санитарно-техническое, электрическое или другое оборудование, чтобы более эффективно использовать свою площадь, создать комфортные условия. Сегодня подать заявление по данной услуге проще благодаря ее переводу в электронный вид, для этого нужен лишь доступ в интернет, — отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Срок предоставления услуги составляет 12 рабочих дней на этапе согласования переустройства и (или) перепланировки и 8 рабочих дней на этапе подтверждения завершения работ и получения утверждения акта приемочной комиссии. Кроме того, в рамках услуги предусматривается приостановка на 15 дней в случае, если заявителем не предоставлен один из обязательных документов. Услуга предоставляется бесплатно.

Также в еженедельном режиме Мособлархитектура проводит онлайн вебинары по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Переустройство помещения в многоквартирном доме осуществляется с целью установки, замены или переноса инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт и включает в себя:

установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;

перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов;

устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;

прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме осуществляется с целью изменения конфигурации помещений, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в МКД и включает в себя:

возведение, перенос и разборку перегородок;

ликвидацию, перенос и устройство дверных проемов;

разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;

устройство дополнительных кухонь и санузлов;

изменение жилой площади за счет вспомогательных помещений;

ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения;

устройство или переоборудование существующих тамбуров.

Ну а какая же перепланировка без установки новых дверей, прорезания окон? Всю необходимую фурнитуру для этого вы можете найти тут и только высочайшего итальянского качества!