Электрику на заметку: соединительные и концевые муфты - как они работают?

В зависимости от назначения кабельных муфт https://raychem.site/katalog-raychem/koncevye-mufty-raychem, специалист подберет соответствующий типоразмер, а монтажом муфт занимаются только работники высокой квалификации, поскольку эти работы являются крайне ответственными. Есть различные варианты соединения и оконцевания кабелей, об этом – в нашей статье.

Как соединяются и оконцовываются кабели?

Силовой кабель соединяется с другим участком так, чтобы сопротивление переходное не было выше сопротивления всего участка. При этом электропрочность изоляции на стыке должна также соответствовать данному участку, в противном случае есть риск выхода сети из строя.

Муфты используют для защиты мест соединения от различных воздействий, в том числе влажности, с помощью муфт, а вот для шланговых кабелей потребуется горячая вулканизация с последующим покрытием лаком. Если кабель напряжением ниже 1 кВт прокладывается в земле, в этом случае потребуется муфта из чугуна, которую дополнительно заливают битумом ли стеклопластиком.

Если укладка кабеля производится на вертикальной прокладке или на местности с сильным крутым уклоном, разница уровней у которых составляет более 15 метров, потребуются стопорные муфты. Они защищают участок от перетекания пропиточной массы, а потому и прослужит такая сеть значительно дольше.

Чтобы защитить кабель от попадания влаги и загрязнений внутрь соединений, используют термоусаживаемые муфты. Они производятся из термопластов за счет специализированной обработки. В ходе такого воздействия между молекулами материала образуются прочные связи, а потому полимер будет выдерживать различные факторы окружающей среды.

Термоусаживаемые муфты отличаются от стандартных своей возможностью сохранять форму длительное время. В растянутом виде они могут находиться неограниченное время без потери свойств. А чтобы вернуть изначальный вид изделию достаточно повторно его нагреть. За счет этого термоусаживаемые концевые муфты – гораздо более универсальны, а также крайне просты в монтаже.

Внутри муфты имеется специальный слой, который расплавляется в ходе нагревания, обеспечивая надежную герметизацию стыка и предотвращая разрывы из-за слабой склейки материалов.

В вопросах установки муфт важен каждый момент: начиная от их выбора и завершая эксплуатацией. Поэтому не жертвуйте качеством ради экономии – и сэкономите значительно больше.