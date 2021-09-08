Славное море Сибири: где живут эвенки, тофалары и сойоты

Как славное море объединяет людей разных культур и национальностей и причем здесь Всероссийская перепись населения? Рассказывает сайт ВПН.

Если можно охарактеризовать Байкал одним словом, то это слово «уникальный»: уникальны его огромные размеры (по площади озеро превосходит некоторые европейские страны), уникальна рекордная – 1642 метров – глубина, уникальна прозрачная вода, которая просматривается вглубь на десятки метров, а также фауна, богатая видами, многие из которых нигде больше не встречаются.

В 1999 году для сохранения экологической системы озера был принят закон «Об охране озера Байкал», тогда же был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября. Ежегодно в этот время проводятся разные мероприятия: акции по уборке мусора с берегов, конференции, конкурсы, выставки работ художников и фотографов. Так Байкал объединяет тысячи людей – жителей Иркутской области, Республики Бурятия и других регионов России, которые стремятся внести свой вклад в сохранение славного моря. Поэтому День Байкала – это праздник культурного и национального многообразия нашей страны.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области проживало около 2,43 млн человек, в том числе 2,14 млн русских и 78 тыс. бурят. Численность коренных малочисленных народов, населяющих отдаленные районы региона – эвенков и тофаларов составляла, соответственно, 1272 и 678 человек. В Республике Бурятия во время последней переписи населения проживали 972 тыс. человек: 631 тыс. русских, 287 тыс. бурят, а также представители малочисленных народов: 3579 сойотов и 2974 эвенка.

Запланированная на октябрь – ноябрь 2021 года Всероссийская перепись населения актуализирует уже заметно устаревшие данные о национальном составе Байкальского региона. Эксперты уверены, что это послужит серьезным импульсом его развития.

В 2020 году в России всенародно обсудили и внесли уточнения в статьи Конституции, касающиеся культурной идентичности, истории народов, русского и других языков, напоминает главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН ИЭА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Владимир Зорин.

«В анкетах предстоящей в октябре – ноябре переписи населения содержится 23 пункта. Все они имеют большое значение, но для России в целом и для Байкальского региона в частности, особое значение имеют вопросы, касающиеся национальности и языка. Необходимо понимать тенденции, которые переживают народы, населяющие нашу страну, чтобы государство могло обеспечить их этнокультурные интересы – те права, которые зафиксированы в Конституции», – подчеркнул он в беседе с Медиаофисом Всероссийской переписи населения.

Именно поэтому так много внимания уделяется переписи жителей труднодоступных и отдаленных территорий, в том числе населенных представителями коренных малочисленных народов. В Байкальском регионе это эвенки, тофалары и сойоты, по сей день ведущие традиционный образ жизни вдали от дорог и иных благ цивилизации. И до некоторых из них перепись уже дошла.

Например, в Иркутской области к труднодоступным районам отнесено 150 поселений, включая метеостанции и стоянки оленеводов. В августе перепись охватила 12 муниципалитетов региона. До некоторых поселений, например, Тофаларии в Нижнеудинском районе, переписчики добирались на вертолете. В Катангском районе к стойбищу оленеводов переписчики проехали на вездеходах путь в трое суток. До деревни Чанчур в Качугском районе пришлось еще три часа добираться по реке на лодке.

Всероссийскую перепись населения часто называют «мгновенной фотографией» страны, и очень важно, чтобы она отражала все ее национальное и культурное разнообразие.

«Перепись помогает оценить численность населения страны, уровень образования, жилищную ситуацию, миграционные тенденции и многое другое. Перепись создает возможности и накапливает данные для анализа макропроцессов, происходящих в социальной жизни, образовании и культуре», – резюмирует Владимир Зорин.