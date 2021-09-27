Скоро в телеэфире появится комедийный сериал, недавно снимавшийся в Кимрах

В сериале рассказывается история женщины, которая в одночасье лишилась особняка в Лондоне, всех денег на счёте и мужа-олигарха, сбежавшего от долгов. Всё что у неё осталось – это двое детей-подростков и завод в глухой русской провинции - городе Добруйск. Главную роль в фильме играет звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская. Зритель будет наблюдать, как высокомерная гламурная дама пытается встать на ноги, защитить детей и восстановить дышащий на ладан завод по производству кирзовых сапог.

Роль Добруйска в сериале исполнили локации на юге России, а ради заводских сцен съёмочная группа отправилась в Кимры.

Мы долго искали фабрику с историей и были в восторге, когда попали сюда. Большие красивые цеха, станки для производства обуви, выкройки — всё это идеально нам подошло. Мы только развесили плакаты и добавили стойки с сапогами. Нам повезло, что не пришлось думать над тем, где отыскать специальное оборудование. Отдельная благодарность сотрудникам фабрики, которые, кстати, появятся в сериале - поделилась впечатлениями художник-постановщик Татьяна Девирц.

Главной героине сериала удастся не только навести порядок на заводе, но запустить в производство сумки по собственным лекалам.