Шоу-программы на детский праздник: виды и особенности

Особенно данный вопрос актуален в преддверии дня рождения, утренника или выпускного в детском саду. Как показывает практика, что любая организация считаться весь ответственным заданием, особенно детского праздника. Поскольку необходимо учесть массу нюансов. В первую очередь, сценарий праздника должен подходить под возвратные особенности детей. Нужно позаботиться про украшения, реквизит и прочее.
Как уже стало понятно, что самостоятельно не каждый родитель способен справиться с поставленной задачей. Именно для таких случаев сегодня существуют специальные агентства по организации детских праздников. Они предлагают огромное количество услуг. Чаще всего в качестве развлечения большинство родителей выбирают детские шоу программы. В последнее время шоу- программа стала неотъемлемой частью любого детского праздника.
Не стоит шоу-программу путать с привычной анимацией, где аниматоры в костюмах развлекают маленьких гостей. Шоу включает в себя яркую, зрелищную программу для организации, которой используют специальный реквизит, спецэффекты, звук, актерскую игру и многое другое. Стоит отметить, что развлекательные шоу не привязаны к определенному месту. Их можно проводить в любом кафе, детской студии или даже на площадке. Существуют программы для проведения как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении.
Виды
На сегодняшний день самыми популярными шоу-программами считаются:
- Бумажное
Включает в себя конкурсы и развлечение с бумагой, которая порезанная тонкими полосками.
- Поролоновое
Вместо бумаги используют поролоновые кубики. Из них строятся стены, замки, а потом рушатся при помощи поролоновой кувалды.
- Мыльных пузырей
В процессе программы детей ожидает большое количество мыльных пузырей, различных размеров.
- Химическое или научное
Дети в процессе игры получают новые знания и навыки.
Как выбрать?
Подбирать развлекательную шоу-программу необходимо с особой ответственностью. Ведь именно от развлечения зависит настроение гостей. Подобное развлечение рекомендуется подбирать под возрастные особенности детей. Поскольку они будут участвовать в программе. Например, готовить химический раствор для получения клубов дыма. Согласитесь, что малыши с подобным не справятся.
Им будем намного интереснее повеселиться с мыльными пузырями. Обратите внимание на длительность. Как правило, большинство шоу- программ рассчитаны примерно на тридцать, пятьдесят минут. Поскольку дети не способны на протяжении длительного времени концентрироваться на одной задаче.