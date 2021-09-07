Школьники из Египта знакомятся с ОИЯИ

200 учеников участвовали в соревнованиях по физике, чтобы стать участниками Научной школы. Лишь 30 из них удалось пройти первый отборочный тур, после чего с кандидатами проводили устные собеседования.

Задача Научной школы – познакомить юных гостей из Египта с лабораториями, исследованиями и сотрудниками Института. Программа мероприятия стартовала на интерактивной выставке к 65-летию ОИЯИ, где участников и их сопровождающих, в числе которых в Дубну со школьниками прибыла вице-президент Академии научных исследований и технологий Джина аль-Фики, поприветствовал начальник Департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин, выразивший надежду, что в будущем гости смогут вернуться в ОИЯИ уже в качестве студентов для участия в студенческих практиках УНЦ, а далее – научными сотрудниками, чтобы внести свой вклад в науку. Гостей также приветствовал заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев, а инженер-программист ЛФВЭ Никита Сидоров провел для школьников экскурсию по выставке и познакомил ребят с историей Института. В мероприятии принимал участие руководитель национальной группы египетских сотрудников в ОИЯИ Ваель Бадави.

В рамках программы Школы запланированы визиты в Лабораторию ядерных реакций, Лабораторию физики высоких энергий и Лабораторию радиационной биологии.

Вместе с этим значительную часть программы Школы будут занимать практикумы. Сотрудники Института познакомят участников с этапами ядерно-физического эксперимента и на практике покажут работу важнейшего оборудования для детектирования, сборки и обработки информации. За восемь практикумов участники в группах изучат электрические цепи и узнают об электронных компонентах, поработают с осциллографами, блоками управления, времяпролетными камерами, полупроводниковыми детекторами, а также другим оборудованием, используемым на установках Института, и даже соберут свой первый сцинтилляционный телескоп для детектирования космического излучения. Создатели практикумов рассчитывают, что таким образом школьники не только ближе познакомятся с процессом научного поиска и работой с оборудованием, но и, по сути, поучаствуют в настоящем эксперименте.

Помимо научной составляющей, программа также включает культурную часть: гостей из Египта ждет прогулка по институтской части Дубны и экскурсионная поездка в Москву.

Школа завершит свою работу 11 сентября.