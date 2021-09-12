Широкий круг вопросов рассмотрен 6 сентября на очередном заседании Совета директоров градообразующих предприятий Дубны

Задач, действительно, много. И далеко не всегда можно привлекать бюджетные средства. Для работ по ремонту или благоустройству, как правило, требуется войти в целевую программу. А с учетом планирования и согласований различного уровня сроки отодвигаются на несколько месяцев. Но принимать меры порой нужно незамедлительно.

Руководители предприятий и организаций хорошо понимают особенности бюджетного финансирования и готовы помогать муниципалитету. После обсуждения адресного перечня мы обозначили приоритеты, чтобы в ближайшее время, до наступления холодов, охватить сразу несколько направлений, – сообщил заместитель председателя Совета директоров градообразующих предприятий Валерий Прох.

Объединенный институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, ПАО «Тензор», Особая экономическая зона «Дубна», Государственный университет «Дубна» выделят средства для оплаты работ или в отдельных случаях выполнят их самостоятельно: например, отремонтируют пьедестал самолета МиГ на ул. Октябрьской.

При поддержке городских предприятий осуществляется благоустройство лесопарковой зоны в левобережье, рядом с домом 34 по ул. К.Маркса: уборка мусора, вырубка поросли, расчистка дренажа.

Удалось оперативно приступить к грейдированию дороги, ведущей к СНТ «Чайка» и «Чайка-2». Она обеспечивает подъезд к двум тысячам дачных участков, в зимой самосвалы этим путем вывозят снег на полигон для утилизации.

Пока город занимается проектированием, чтобы включить дорогу в план капитального ремонта и заасфальтировать в следующем году, в качестве временной меры надо привести в порядок разбитое грунтовое покрытие: разровнять и сделать отсыпку асфальтовой крошкой, чтобы ликвидировать ямы и выбоины.

В ближайшие недели будет установлена задняя стенка на автобусной остановке у ж/д вокзала «Большая Волга» для защиты пассажиров от ветра.

Предусмотрены и определенные виды работ на двух набережных Волги: в первую очередь, это ремонт спусков, ведущих к воде, в пляжной зоне, а также парапетов и скамеек на смотровых треугольниках – с использованием антивандальных материалов.

Изучаются возможности для замены покрытия в сквере П.А. Журавлева, где достаточно большой объем расколотой плитки.