Семинары ФНС №12 в сентябре 2021 года

Мастер-класс "Необычная физкультура" прошел для участников проекта Губернатора МО "Активное долголетие в Подмосковье".

Мастер-класс "Необычная физкультура" прошел для участников проекта Губернатора МО "Активное долголетие в Подмосковье".

Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения...

Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения...

06.09.2021 | 15:15

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