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Семинары ФНС №12 в сентябре 2021 года

понедельник, 06 сентября 2021 | 10:12    
Новости
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16 и 30 сентября. Вход бесплатный.

16 сентября 2021 года

  1. Досудебное урегулирование.
  2. Порядок уточнения невыясненных поступлений. Порядок заполнения полей в платежном поручении, обзор типичных ошибок при заполнении.
  3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Переход с 01.07.2021 года к безвозмездной государственной услуге по выпуску квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС России. Информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде. Интернет-сервисы ФНС России.

30 сентября 2021 года

  1. Исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа.
  2. Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
  3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Переход с 01.07.2021 года к безвозмездной государственной услуге по выпуску квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС России. Информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде. Интернет-сервисы ФНС России.

Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
Тел: 8 (49621) 2-02-97, 8 (49621) 2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

При посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты (вход в инспекцию только в маске).

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