Сдай нормативы ГТО

По бегу и метанию мяча.
воскресенье, 12 сентября 2021 | 09:00
Стадион "Волна"
Начало в 10.00 / регистрация с 9.00
- Бег на 30,60,100 метров
- Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, З км
- Метание теннисного мяча в цель
- Метание мяча весом 150 г
- Метание спортивного снаряда 500/700 г
Для участия необходимо:
- Прислать заявку (ФИО, УИН, дата рождения) на почту gtodubna@gmail.com
- Иметь мед. Справку о допуске к сдаче норм ГТО
- Согласие на обработку персональных данных
Окончание приема заявок 11 сентября 12.00