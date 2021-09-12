+12,2°
Влажность: 88%
Давление: 751,6 мм

Сдай нормативы ГТО

По бегу и метанию мяча.
воскресенье, 12 сентября 2021 | 09:00
Стадион "Волна"

Начало в 10.00 / регистрация с 9.00

  • Бег на 30,60,100 метров
  • Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, З км
  • Метание теннисного мяча в цель
  • Метание мяча весом 150 г
  • Метание спортивного снаряда 500/700 г

Для участия необходимо:

  • Прислать заявку (ФИО, УИН, дата рождения) на почту gtodubna@gmail.com
  • Иметь мед. Справку о допуске к сдаче норм ГТО
  • Согласие на обработку персональных данных

Окончание приема заявок 11 сентября 12.00

Тэги: 
спорт
ГТО
Читать Дубна.Ru в