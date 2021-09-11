Сценарий для Стивена Кинга: в Твери пытались спрятать цистерны с замороженными телами людей

В городе Сергиев Посад Московской области между бывшими супругами разразилась самая настоящая война, связанная с разделом общего бизнеса. Их компания специализируется на крионике. Это технология замораживания только что умерших людей и сохранения тел или их частей в жидком азоте. Её адепты надеются на то, что в будущем появятся способы оживления усопших.

В России есть только одна компания, которая занимается заморозкой тел. Она называется «КриоРус». Компания была основана в 2005 году. Среди её учредителей были супруги Валерия Удалова и Данила Медведев. С 2009 года Удалова занимала пост директора компании.

В криохранилищах хранятся порядка полусотни людей и около полутора десятка животных. Но позже брак Удаловой и Медведева дал трещину.

Как пишет издание «Москва 24», в ноябре 2019 года было проведено официальное собрание учредителей, где большинство проголосовали за снятие Валерии Удаловой с должности. За несколько дней до этого события женщина зарегистрировала на себя компанию с тем же названием «КриоРус». Она стала единственной владелицей фирмы.

В свою очередь, бывшие коллеги и супруг Удаловой учредили собственную организацию под названием «Открытая крионика». Один из представителей компании Дмитрий Квасников недавно в своих соцсетях опубликовал сообщение, в котором обвинил Валерию в попытке похитить со склада сосуды Дьюара, в которых хранились тела людей. Это произошло днём во вторник, 7 сентября.

Сотрудники Удаловой в сговоре со смотрителем проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из сосудов дьюары для замороженных трупов, погрузили их прямо с пациентами горизонтально на две машины, пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери.

Полицейские оперативно задержали сотрудников транспортной компании, сосуды вернули «Открытой крионике» и установили на прежние места. Сотрудникам компании ещё предстоит оценить нанесённый криопациентам и хранилищу ущерб.